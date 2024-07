Csakúgy, mint a tavalyi évben, idén is az Esztergomban gyártott Suzuki Vitara a magyar SUV-vásárlók kedvence a használtautó-piacon. A Használtautó.hu azt írja, a meghirdetett darabok és a telefonos érdeklődések száma egyaránt 10-10 százalékkal nőtt 2023-hoz képest, miközben a modell átlagára 5 százalékkal csökkent.

Nincs változás a többi dobogós pozícióban sem, továbbra is a BMW X5 a második, a Toyota RAV4 pedig a harmadik. A BMW szabadidő-autóinak sikerét jól mutatja, hogy az X6 is a legnépszerűbb modellek között szerepel, de indokolt a Toyota RAV4 bronzérme is, hiszen ezt tartják a kompakt-SUV kategória megteremtőjének. A RAV4 töltötte be először a valódi terepjárók és a személyautók közötti űrt, és már 1994 óta gyártják.

A legmagasabb, több mint 17,5 millió forintos átlagáron a BMW X6 mozog, míg a legolcsóbban, 4 millió forint körüli átlagáron az ML-osztályos Mercedes-Benzzel léphetünk be az SUV-k világába. Figyelemre méltó változás a 2023-as rangsorhoz képest, hogy a Toyota C-HR is bekerült a top 10-be, 8,3 millió forintos átlagárral.

A legnépszerűbb használt SUV-k 2024-ben: