A rövid szöveges üzenetben útdíjtartozásról értesítik a felhasználót, és azt kérik, hogy jelentkezzen be az SMS-ben érkezett linken. A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban több jelzés is érkezett a lakosságtól a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatóhoz arról, hogy SMS-ben kaptak értesítést útdíjtartozásról. A külföldi telefonszámról érkezett rövid szöveges üzenetekben egy link is szerepel, amely a gyanútlan felhasználót egy, a NÚSZ Zrt. hu-go.hu oldalához nagyon hasonló, hamis weboldalra vezeti.

Bár a társaság neve nem szerepel az üzenetben, a hamis oldalon a NÚSZ Zrt. által működtetett HU-GO elektronikus útdíjfizetési rendszer arculati elemei, például a logója is feltűnnek. Ha ezen a felületen az áldozat megadja a kért adatokat, akkor azok azonnal a csalókhoz kerülnek, akik így hozzáférhetnek az áldozat bankszámlájához is – írják a közleményben.

„Fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a NÚSZ Zrt. soha nem keresi ügyfeleit SMS-ben !” – írta a NÚSZ Zrt. Tehát az SMS-ben kapott értesítés mindig hamis, legyen bármennyire meggyőző.

Hogyan ismerhetők fel a gyanús, csalóktól érkező üzenetek?