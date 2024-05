Másodszor is hátat fordít egykori slágermodelljének a Chevrolet, ám most úgy tűnik, végleges a búcsú. A Malibu, amely 1964-es bevezetését követően évtizedeken át az észak-amerikai piac egyik meghatározó szedánja volt, 1983 és 1997 között már tartott egy szünetet. Utána visszatért, most viszont, több mint 10 millió eladott példány után, hatvanadik születésnapján elfogyott körülötte a levegő.

A benzinmotoros szedán gyártóüzeme novemberben leáll, hogy aztán 390 millió dolláros, azaz 140 milliárd forintos beruházással felkészítsék az új generációs Chevy Bolt elektromos modell gyártására.

A Chevrolet jelenleg kilenc különböző szabadidőjárművet gyárt, ebből kettő tisztán elektromos. A Malibu idei búcsúja után a Corvette marad az egyetlen személyautó a márka kínálatában, miután 2023-ban a Camaro gyártását is beszüntették.

Fokozatosan tűntek el a szedánok a Chevrolet kínálatából. Az Impala 2020-ban, a Cruze 2019-ben, az SS és a Caprice 2017-ben vonult nyugdíjba.