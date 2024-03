A hazai vállalat egy, a benzinkutakon kiépíthető, 100-200 literes adagoló rendszert, illetve egy, a járművekbe építhető érzékelő-jeladó berendezést készített. Így az ablakmosó-pisztollyal, ahogy a benzin vagy a gázolaj esetében, csak a szükséges mennyiséget kell beletölteni a nagy kiszerelésű, utántölthető tartályból, így mellőzhető a felesleges vegyi és műanyaghulladék keletkezése.

A projekt állami támogatással valósult meg, több száz millió forintból.

A jármű jeladója információt küld az ablakmosó-folyadék szintjéről, egy számítógépes program pedig az automatikus pénztári fizetést teszi lehetővé a töltőállomásokon.

A fejlesztés így hozzájárulhat a megtermelt műanyagmennyiség és a járművek okozta környezetterhelés csökkentéséhez. A hagyományos szélvédőmosó folyadékok a környezetre káros oldó-, marószereket tartalmaznak, a flakonokban lévő szélvédőmosót gyakran csak részben használják fel, így hulladék lesz belőlük – olvasható az MTI közleményében.

Az ötlet egyébként nem forradalmi, egy másik hazai cég már helyezett ki hasonló szélvédőmosó-automatát több kútra is. 2020-ban be is számoltunk róla.