Burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M0-M5 csomópontban október 24-én. A csomópont egyes ágainak felújítása több ütemben történik, lesz pályaszűkítés, de esetenként teljes útzár is. A munkálatok november 15-ig tartanak, a térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre lehet számítani.

Október 24-én déltől várhatóan október 26-ig az M0-M5 csomópontban az M5-ös autópályára felhajtó ágon (Budapest irányába) és a főváros felé vezető oldali gyűjtő-elosztó pályán egyaránt sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be. A korlátozás ideje alatt továbbra is fel lehet hajtani az M0-s autóútról és Gyál felől is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalára.

Kedd déltől várhatóan egy hétig az M0-M5 csomópontban az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldalán és a megegyező irányú gyűjtő-elosztó pályán időszakos sávszűkületre lehet számítani terelés kiépítése miatt.