Rengeteg autót kellett elszállítaniuk közterületekről a kerületi önkormányzatok közterület-felügyeleteinek, pedig ezt a módszert a legtöbbször csak kirívó szabálytalanságok esetén, vagy akkor alkalmazzák, ha az adott autó annyira kilóg az úttestre, hogy a buszforgalmat is akadályozza – derült ki a Pénzcentrum körképéből.

Ez alapján az I. kerületben az elszállított autókat alig keresik, ami a roncsautók esetében a IV. kerületben is igaz. Sőt, Újpesten arra is volt példa, hogy egy törött luxusterepjárót, illetve annak főbb alkatrészeit úgy helyezték el a kerület közterületein, hogy azok több parkolóhelyet is elfoglaltak, ráadásul a tulajdonos a figyelmeztetésekre és a felszólításokra sem reagált.

Józsefvárosban, vagyis Budapest VIII. kerületében szintén jelentősen emelkedett az elszállított járművek száma, de itt is a roncsautók vannak túlnyomó többségben. Legkirívóbb esetekként azokat tartják számon, amikor roncsautókban terjesztettek kábítószert, de állati nyesedéket is helyeztek már el azokban, ami napok alatt elkezdett rohadni. A XIX. kerületben (Kispest) szeméttel teli kisteherautóért, a XXI. kerületben (Csepel) pedig körözött autóért is hívni kellett a trélert.

Amellett, hogy a lopós autó által elszállított kocsik külvárosi telephelyen kötnek ki, egyébként is komoly költségekkel jár, ha valakinek elszállítják az autóját. A vonatkozó rendelet értelmében az elszállítás költségeit ugyancsak a tulajdonosra hárítják, ami a 20 ezer forintot is elérheti (áfa nélkül). Ezen felül naponta 1200 forintot (plusz áfát) kell fizetni a tárolásért, amire még rájön a „távolléti helyszíni bírság”, ami néhány tízezres, de akár százezres nagyságrendű tétel is lehet a szabálytalanság mértékétől függően.

Hasonló módon jár pórul, akinek kerékbilincset tesznek az autójára, és nem jelentkezik 48 órán belül, mivel ez esetben is elszállítják az autót, pedig ellenkező esetben a 11 500 forintos bírság megfizetését követően eltávolítják a kerékbilincset.

Az eddigi számok alapján akár a tavalyinál is több autót szállíthatnak el Budapesten – az előző évi adatokról itt számoltunk be részletesen: