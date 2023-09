Szeptember 17-től országszerte bevezették a 20 mérföld/órás, azaz 32 km/órás sebességkorlátozást Wales lakott területein – adta hírül a Sky News. A korábbi 30 mérföld/órás (kb. 48 km/órás) határ további szigorítása erősen megosztja a közvéleményt, az alsóház vezetője, Penny Mordaunt például „teljesen őrültnek” minősítette azt, Mark Drakeford első miniszter azonban ragaszkodik hozzá, hogy az új szabályozás hátterében nem a politika, hanem a biztonság áll.

„Semmilyen értelemben sem politikai kérdés, ez bizonyítékokon alapul. A legfontosabb pozitívum, hogy a sebesség mérséklése kevesebb balesetet és kevesebb halálesetet jelent. Megdönthetetlen ténynek gondolom, hogy a szigorúbb sebességkorlátozások csökkentik a balesetek számát, illetve az emberekben okozott károkat” – védte meg az intézkedést Drakeford.

A walesi kormány reményei szerint 40 százalékkal csökken majd a balesetek száma az új törvény révén, aminek bevezetésére 32 millió fontot, azaz több mint 14 milliárd forintot költöttek. A szigorítástól tovább azt várják, hogy évente 6-10 életét megmentenek vele, a személyi sérülések száma pedig 2000-rel csökken.

Drakeford a spanyolországi példát felhozva támasztja alá az új szabályozás indokoltságát, elmondása szerint ugyanis annak 2019-es bevezetése óta a városi halálesetek száma 20 százalékkal, míg a kerékpáros halálos baleseteké 34 százalékkal mérséklődött.

A közélet szereplőihez hasonlóan a lakosságból is ellentétes érzéseket váltott ki a korábbihoz képest kevésbé megengedő sebességkorlátozás: míg egyesek támogatják a döntést, vannak, akik úgy vélik, „borzasztó ötlet”, és csak további feszültségeket szül az utakon. A gazdasági értelemben is aggályosnak tartott változtatás ellen online petíciót is indítottak, amit eddig 70 ezren írtak alá.

A Sky News a rendőrséget is megkérdezte a 32 km/órás sebességhatárról. A megkeresésre reagálva azt közölték a hatóságok, hogy első körben nem a büntetés lesz a cél, hanem az, hogy tájékoztassák a lakosságot az új rendszerről.

Amióta belengették, hogy az Európai Unió egész területén általános lehet a 30 km/órás sebességhatár, Budapesten is egyre gyakrabban merül fel ennek eshetősége, ám eddig csak egyes kerületek vezették be saját hatáskörben. Vizsgálták is a hatóságok, valóban biztonságosabbá válna-e a közlekedés, ha csökkentenék a megengedett sebességet a városi utakon, de más kutatások épp arra világítottak rá, hogy önmagában egy tábla kevés erre a célra.