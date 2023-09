Először 1995-ben készült gyári átépítésű Audi – akkor a frissen bemutatott A8-as luxusszedánhoz tervezett hűtőszekrényt, bárpultot, videomagnót és monitort, kihajtható asztalkát és motoros mozgatású sötétítőfüggönyt az Audi. Az azóta eltelt csaknem harminc évben számtalan egyedi fényezésű, exkluzív belső kivitelezésű, speciálisan felszerelt modellt épített a gyár erre szakosodott részlege.

Jeges különkiadás készül a legerősebb villany-Audiból 1 /5 Fotó megosztása: 2 /5 Fotó megosztása: 3 /5 Fotó megosztása: 5 /5 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Legutóbbi munkájuk cikkünk témája, az Audi RS e-tron GT Ice Race Edition, amely a több európai országban nagy népszerűségnek örvendő jégversenyzés előtt emel kalapot. Az Audi kifejezetten az osztrák ice race futamból merített ihletet: az ezüstszínű karosszériát borító, részlegesen átlátszó fólia fehér foltjai a hó, a jég csillogását, míg a lila felületek a síszemüvegek erős napvédő színezését hivatottak visszaadni. Még az Audi emblémája is fehér kivitelű. A ragyogásnak szénszálas tetőlemez és fekete keréktárcsák állítanak kontrasztot.

Az utastérben ugyanezek az ellentétek várnak, a fekete bőrkárpitozás komorságát a műszerfali panelek és az ülés-oldalpárnázat ezüst színe, valamint a lila díszítő öltések oldják. A fekete-ezüst kontraszt a kormánykeréken is visszaköszön. A multimédia-rendszerhez is egyedi nyitóképernyőt terveztek, amelyen nemcsak a széria elnevezése olvasható, hanem az adott példány sorszáma is. Az Audi RS e-tron GT Ice Race Edition ugyanis mindössze 99 példányban készül.

Műszakilag az Audi RS e-tron GT Ice Race Edition nem változott: hajtáslánca 440 kW, azaz 598 lóerő összteljesítménye képes, így álló helyzetből 3,3 mp alatt gyorsul 100 km/órára. A nagy szedán 85 kWh nettó kapacitású akkumulátora akár 270 kW-tal tölthető, így 5 perc alatt 100 kilométerre elegendő energiát vehet magához a jármű.