A villanyautók eladási mutatói évről évre növekednek, és ezt a folyamatot csak lépéshátrányban követi az infrastruktúra kiépülése. Minden piaci szereplő szerint több töltőpont kellene, a fenntartáshoz azonban van még egy elengedhetetlen terület, ahol érezhető a lemaradás: a szervizek. – derül ki a Reuters elemzéséből.

A villanyautóval teli jövő egyik kihívása, hogy kevés olyan független szerviz akad, amely vállalná az akkumulátoros autók javítását. Pedig a független, szakszervizeknél olcsóbb, rugalmasabb műhelyek léte alapvető ahhoz, hogy elérjünk a megfizethető, átlagember számára is elérhető elektromos autók korába.

Bár a kötelező szervizek költségei sokkal alacsonyabbak lehetnek, (mivel az elektromos járműveknél nincs annyi mozgó alkatrész), mint a belső égésű motorral hajtott járművekben, más költségeket is figyelembe kell venni. Ha valami elromlik, az elektromos autókat eleve bonyolultabb megjavítani, mint fosszilis üzemanyaggal működő társaikat.

Túl nagy a feszültség

A probléma többrétű. A műhelyeknek komoly beruházást jelent, ha beveszik a villanyautókat a profilba. A modern elektromos rendszerek már 400-800 Volton működnek, aminek biztonságos kezeléséhez megfelelő szakembergárda, és komoly beruházás szükség. Speciális szerszámokra, berendezésekre van szükség, emellett a biztonsági felkészültséget is új szintre kell hozni, a lítiumot tartalmazó akkumulátorok kezelése is más tűzvédelmi elvárásokat támaszt a szervizzel szemben, mint a belső égésű motorok.

Tréningekre, tanfolyamokra is szükség van, a mai gazdasági környezet pedig nem kedvez a nagy ívű beruházásoknak. Példa erre egy olasz műhely. A Milánóban műhelyt vezető, hatvan éves Roberto Petrilli számára 32600 dolláros (11,7 millió forint) beruházást jelentene a villanayautós átállás, szerinte már nem éri meg ezzel vesződni, inkább kihúzza a nyugdíjig.

Ezzel pedig elérünk a következő akadályozó tényezőhöz, a szakemberhiányhoz. Alapvetően meghatározó a munkaerőhiány ebben a szegmensben, a hagyományos műhelyekben is vannak nyitott pozíciók. A villanyautók terjedése viszont még több munkaerőt igényel, a Reuters cikke szerint az Egyesült Államok 80 000 szakembert igényel majd 2031-re, Ausztráliában 9000 villanyautó-szerelővel számolnak a szakértők.

Van hova előrelépni, mert jelenleg az Egyesült Királyságban, az autószerelőknek csupán egy százaléka tud komolyabb, a hétköznapi rutinon túlmutató hibákat kijavítani a villanyautókon.

A megfizethető független szervizek és a szakképzett munkaerő hiánya azt jelenti, hogy az elektromos autók javítási költségei és várakozási idők megnövekednek. Ez végső soron a biztosítási árakat is növelni fogja.

Fény az alagút végén

Állami szabályozás, tanfolyamok híján maguk a globális világcégek próbálnak javítani a helyzeten. A vállalatok világszerte dollármilliókat fektetnek a képzésbe, ahogy az elektromos járművek egyre nagyobb teret nyernek.

A Tesla már most is indít tanfolyamokat az Egyesült Államokban, a vállalat független műhelyek számára is biztosít képzést. A Siemens 30 millió dollárt fektet be egy olyan programba, amelynek célja, hogy amerikai technikusokat képezzen ki az töltőpontok karbantartására és telepítésére. Eközben az Egyesült Királyságban az Institute of the Motor Industry (IMI) gépjármű-kereskedelemi szervezet azt szeretné, ha a kormány 18,8 millió dollárt különítene el a független műhelyek képzésének támogatására.

A szakértők azonban – legalábbis rövid és középtávon – egyetértenek abban, hogy a javítások egyre drágábbak és lassabbak lesznek.