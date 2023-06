8 perc alatt elkapkodták a legújabb Golfot

Alig néhány napja jelentették be, hogy limitált szériás változatot kapott a Volkswagen Golf jelenlegi, nyolcadik generációja, máris piacra dobták a sportos ferdehátút. Mindössze 333 darabot gyártottak a Golf R 333-ból, melynek minden darabja villámgyorsan, minden várakozást felülmúlva talált gazdára – a német márka bevallása szerint mindössze 8 perc alatt:

🏁 That was superfast! Within only 8 minutes, all 333 units of the #VWGolf R 333 are already sold out!

Congrats to all the happy new owners! pic.twitter.com/oiGKdG25TM

— Volkswagen News (@volkswagen) June 2, 2023