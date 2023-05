Hamarosan akár az okostelefon is funkcionálhat menetrögzítő kameraként, legalábbis erre törekszik a Google egyik legújabb fejlesztése – a tesztfázisról kiszivárgott képek kíséretében erről számolt be a 9to5Google.

A szakportál cikke szerint az újítás nemcsak a Google saját mobileszközein, hanem más androidos készülékeken is elérhetővé válhat. A Personal Safety, azaz Személyi Biztonság néven beharangozott alkalmazást más funkciókat is tartalmaz majd, amik a baleseteket és a vészhelyzeteket is érzékelik – igaz, ezekre több navigációs szoftver is képes manapság, többnyire közösségi visszajelzési alapon, mint azt a Waze példája is mutatja.

A Google mobil menetrögzítője vezetés közben nemcsak kép-, de akár hangrögzítésre szintén alkalmas lesz, amihez egy készenléti üzemmód is tartozik, melynek segítségével manuálisan is elindítható a felvétel, de a legutóbbi videók is egy gombnyomásra megtekinthetőek. Erre ugyanúgy lehetőség lesz automatikus formában is, ehhez viszont csatlakozni kell valamilyen Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközhöz, ami az autó rádiója vagy az infotainment rendszer is lehet. Fontos, hogy a Dashcam-funkció a háttérben, még zárolt képernyővel is működőképes lesz: a telefont ugyanúgy lehet majd használni, mint eddig, miközben készül a felvétel.

Google is apparently preparing to let you use your phone as a dashcam, according to @9to5Google. A dogfood build of the Personal Safety app was released via Google Play (probably by accident), and in it there's a new, hidden Dashcam feature. Screenshots: @Nail_Sadykov. pic.twitter.com/TIGRtgXz22 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 17, 2023

Három nap után automatikusan törlődnek a felvételek, hacsak azokat el nem mentik. Elvileg az alkalmazás tömörített fájlok formájában tárolja a készült videókat, melyek mérete percenként 30 MB, míg egy-egy felvétel hossza nem haladhatja meg a 24 órát.

Bár szakmai berkekben összességében jól összeszedettnek gondolják a Google kezdeményezését, felmerülnek bizonyos kérdések, hiányosságok. Ennélfogva homály fedi egyelőre többek között azt, hogyan hat a telefonra, illetve annak akkumulátora, ha huzamosabb ideig menetrögzítőként is működik. Főleg nyáron lehet ennek jelentősége, amikor eleve gyorsan felmelegednek a készülékek, noha ez a veszély akkor is fennáll, ha valaki szélvédőre – például tapadókoronggal – rögzíthető telefontartót használ.

Az elmúlt 10-15 év nóvumának tekinthetők a dashcam-kamerák, amit a legtöbben arra használnak, hogy az esetleges közlekedési konfliktusokat, baleseteket dokumentálják. Más kérdés, hogy az így készült felvételeket a mai napig adatvédelmi aggályok övezik – ebben ráadásul igencsak ellentétes álláspontot képviselnek az egyes országok: például az Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Ukrajnában a rendőrség már külön civil autós „besúgóvonalat” üzemeltet, míg Ausztriában tilos a használatuk.

Itthon jogszabály nem tiltja a fedélzeti kamerák használatát, azt viszont leszögezi az adatvédelmi törvény, hogy az autóból készített felvételeket csak úgy lehet közzétenni, hogy a személyes adatok ne legyenek felismerhetőek – magyarán: ha a képeken nincsenek kitakarva az arcok és a rendszámok, az személyiségi jogokat sérthet.