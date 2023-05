Idén is nagyot szólt az Automobil és Tuning Show, a 17. rendezvényen pedig nem maradhatott el a már hagyománnyá vált nyereményautó-sorsolás sem. 2023-ban is, ahogy 2015 óta szinte minden évben, élőben nézhették végig a Westend plázában shoppingolók, hogyan alakul át az a Seat Leon FR kombi, amit a szervezők választottak.

Egy hölgy nyerte az AMTS nyereményautóját, már át is vette! 1 /6 Átadták az AMTS nyereményautóját Átadták az AMTS nyereményautóját Fotó megosztása: 2 /6 A Seat Leon FR szolid tuningot kapott, ültetett futóművel, nagy felnikkel, teljes belső kárpitozással és egyedi dekorral A Seat Leon FR szolid tuningot kapott, ültetett futóművel, nagy felnikkel, teljes belső kárpitozással és egyedi dekorral Fotó megosztása: 3 /6 Boldogan vették át az autó kulcsait Boldogan vették át az autó kulcsait Fotó megosztása: 5 /6 Anikó és párja egy egyedi rajzot és egy különleges Lego szettet is kapott az autó mellé, utóbbiból az autót magát tudják összeépíteni kicsitben Anikó és párja egy egyedi rajzot és egy különleges Lego szettet is kapott az autó mellé, utóbbiból az autót magát tudják összeépíteni kicsitben Fotó megosztása: 6 /6 Anikó mindennapi használatra fogja bevetni az új autóját, és alig várta már, hogy átvehesse a kulcsait Anikó mindennapi használatra fogja bevetni az új autóját, és alig várta már, hogy átvehesse a kulcsait Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Minden évben valami olyan alanyt keresnek, amilyen még nem volt, így esett a választás erre a kombira. Alig ismerni rá, típusazonos lökhárítót és küszöbtoldatokat kapott, a felniket pedig a Japan Racing kínálatából választották hozzá.

Futóművét állítható magasságúra cserélték, a beltérben pedig minden ülés új kárpitot kapott, ami színben passzol az autó külső dekorjához. A három árnyalatú fóliázás egyik legérdekesebb része a hátsó kerekek feletti domború, 3D hatású sok pici Toyo Tires felirat, ami éppen csak átsejlik a fólián.

Ezt az autót sorsolták ki az AMTS utolsó napján, március 19-én, a szerencsés nyertest pedig azonnal hívták is telefonon, egyenesen a nagy színpadról. A nyertes pedig egy hölgy, Vörös Anikó, aki éppen a Vezess standján nézte kivetítőn a sorsolást, amikor hívták a szervezők, övé a Seat Leon!

Anikó és párja pedig most át is vehette az autó kulcsait, ami mellé az autóról készült rajzot és egy egyedi LEGO szettet is kapott, amiből a nyereményautó pontos mását építheti meg kicsiben. Anikó nagyon örült az autónak, és esze ágában nincs tovább adni rajta, napi használatba állítja a kombit jelenlegi autója helyett.