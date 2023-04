Villanymotorokat kapott az olasz luxusautó

Meghatározó volt a múlt heti Sanghaji Autószalon a Maserati életében, a szigonyos márka ugyanis első tisztán elektromos hajtású autójának premierjét tartogatta az eseményre. Elődjeihez képest nemcsak a felszín alatt, de kívülről is megváltozott a Grecale, vagyis – ahogy annak elektromos változatát hívják – a Grecale Folgore, ami a hűtőrács kialakításán, a diffúzoron és a kerekeken is meglátszik. Utóbbiakat aerodinamikailag optimalizálták, és 19, 20, illetve 21 colos átmérővel is elérhetőek.

Az olasz márka a részletek mellett sem próbált meg elsiklani, amiről a megvilágított oldalsó szellőzőnyílások, valamint a réz féknyergek és jelvények is tanúskodnak, sőt, az ügyfelek kifejezetten exkluzív stíluscsomagokból is választhatnak.

Képeken a villanyosított Maserati Grecale (a képre kattintva galéria nyílik):

A Rame Folgore nem csak színpompás megközelítésével lóg ki a sorból, de az Econyl kárpittal ellátott, 14 irányból elektromosan fűthető és szellőző első ülések sem mondhatóak hétköznapinak. Pedig az Econyl anyag nem más, mint újrahasznosított szemét: a Maserati a környezetvédelem, illetve az iránta tanúsított igény jegyében halászhalók, szövetdarabok és kidobásra ítélt szőnyegekből állította össze az új kárpitozás anyagát.

Eközben a műszerfalat dombornyomott díszítések tarkítják, míg a középkonzolt és az ajtólapokat 3D- és szénszálhatású díszítések tarkítják. Az utastér többi része már ennél lényegesen egyszerűbb, akár a 12,3 hüvelykes kijelzővel ellátott digitális műszercsoportról, akár az ugyanekkora, Android Autóval és Apple CarPlay-jel egyaránt kompatibilis infotainment-rendszerről van szó. Másik két kijelző is található a műszerfalon, ezek kisebbek, 8,8 hüvelykesek.

Funkciók terén sem hazudtolja meg magát a Maserati villanyosított luxus-crossovere. Olyan extrákkal látták el a Grecale Folgorét, mint például az utastéri hőmérséklet-szabályozó, ami még akkor is kellemes hőmérsékleten tartja a belteret, ha az autó nincs is beindítva. A járművezető dolgát pedig egy külön villanyautó-specifikus navigációs rendszer is segíti, mely „teljes mértékben tisztában van az akkumulátor állapotával is”, és ennek megfelelően a még megtehető maximális távolságot is folyamatosan monitorozza.

Az összkerékhajtású Maseratit két elektromos motor is mozgatja, ezek rendszerteljesítménye 550 lóerő, amihez 820 Nm-es forgatónyomaték dukál. Arról pedig, hogy egy töltéssel akár 500 kilométert is képes legyen megtenni a Grecale Folgore (a WLTP-szabvány szerint), a 105 kWh-s akkumulátor gondoskodik. A 400 V-os technológia mellett 150 kW-os egyenáramú gyorstöltéssel is felszerelték, ami 29 perc alatt 20-ról 80 százalékra tornázza fel az akkumulátor töltöttségét.

Szintén az alapfelszereltség része a légrúgózás, valamint a négy különböző vezetési mód (GT, Sport, Off-Road, Max Range) – ezek közül a Max Range azoknak segítség, akiken könnyen úrrá lesz a hatótávpara, mivel akkor különösen hasznos, ha a töltöttség 16 százalék alá zuhan, és nincs a közelben töltőállomás. Ennek segítségével az autó nyer néhány extra kilométert, amit a légkondicionáló és a gázadás-reakció korlátozásával, illetve azzal ér el, hogy nem hagyja 130 km/óra fölé gyorsulni az autót.

További részleteket egyelőre nem árultak el az új Grecaléról, ami azzal magyarázható, hogy első ízben Kínában mutatkozik majd be a modell. Mindenesetre ez fontos lépés a Maserati céljaiban, hiszen az olasz márka korábban ígéretet tett arra, hogy 2025-re minden típus elérhető lesz elektromos hajtással, míg 2030-ra a teljes paletta kizárólagosan elektromossá válik.