Bizarr színekben kapható a legnagyobb Rolls-Royce

Milyen autóba üljenek azok a tehetősek, akik túlléptek a konvenciókon, akik maguk formálják a trendeket, akik értik és művelik a divatot? Lehetőleg Rolls-Royce-ba, mondja a cég, és hogy ez tényleg így is legyen, megalkottak egy szériát, amelyet kifejezetten a formabontó, műértő ügyfeleknek szánnak.

A külső színekről felesleges is értekezni, a képek mindent elárulnak. Nem látszik viszont, hogy az utastérben is komoly trükköket vetett be a cég. A műszerfalat például 0,45 mm átmérőjű nemesacél szálakból kézzel font fémszövet borítja, amin menet közben mesésen futkározik a fény – élmény lehet, amikor a sofőr szemébe villan a nap a műszerfalról.

A műszerfal alsó felén is újdonságot találunk: fekete helyett színezett – szürke vagy kék – zongoralakk-kidolgozást.

A harmadik különlegesség, hogy a tetőlemez csillagkárpitját a csomagtartóra is kiterjesztették. 22 órányi munkával 192 apró fényforrást ültetnek bele a perforált bőrborításba. A különleges tételt az ajtónyílásból kiforgatható ülőkék egészítik ki, így akár a mélygarázsban is a csillagos ég alatt ücsöröghetünk.

Amikor nem kempingezésre használjuk a csomagtartót, az autókhoz rendelhető, azok színvilágához passzoló, ötdarabos bőröndszettet tárolhatjuk benne.