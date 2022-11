Több autót is árverésre bocsát a közeljövőben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a sorból azonban két „csúcskategóriás” gyártmány is kilóg – vette észre a hatóság oldalán a Hvg.hu.

Az egyik egy Audi A4 limuzin, de új gazdát keres egy Porsche Macan S (lsd. a nyitóképen) is.

A négyajtós Audiról azt írják az árverés oldalán, hogy csupán hároméves, és 2,0 literes, 190 lóerős benzinmotor hajtja, míg a Porsche SUV-jának sportos változata 2015-ös évjáratú, ami 3,0 literes benzinmotorjával 340 lóerős teljesítményre képes.

A NAV szerint mindkét autó állapota – kisebb karcolásokat leszámítva – jó, keveset, 100 ezer kilométert sem futott modellekről van szó, ráadásul érvényes műszaki vizsgával is rendelkeznek.

November 29-től december 2-ig lehet licitálni a két modellre: az Audi esetében 7,5 millió lesz a kezdő licit, míg a Porschénél 10 millió forintról indul az árverés. Becslések szerint a négygyűrűsök szedánja 15 millióért, míg a stuttgarti városi terepjárót 20 millió forintért vihetik el.

Ezek a jelenleg elérhető legdrágább tételek a NAV oldalán, de két Iveco dízelüzemű kisbuszért is 3-4,5 millió forint körüli leütési összegre számítanak, pedig az egyiknek elektronikai hibája is van. Régi 3-as BMW, illetve olyan hétköznapi modellek is szerepelnek a listán, mint egy Ford Fiesta vagy egy Ford Focus, melyekre szintén az adóhatóság oldalán lehet licitálni.

Egy tavalyi cikkben alaposan körbejártuk a NAV autós árveréseit: