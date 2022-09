A projekt olyan ötleten alapul, amely még 2020-ban vetődött fel, továbbfejlesztett változata pedig a valóságban zajló versenybe helyezi a szimulátor használóját.

A nagy pontosságú helymeghatározásnak és gyors adattovábbításnak köszönhetően a versenypályán száguldó autók küzdelmébe online módon lehet bekapcsolódni. A fejlesztési munka egyik lehetséges eredményeként a jövőben akár egy Forma-1-es futam résztvevőivel is összemérhetik képességeiket az interneten keresztül a “kanapépilóták”.

Magyarországon az autóversenyzés jövője Magyarországon az autóversenyzés jövője 1 /4 GALÉRIA GALÉRIA Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: 4 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Digital Twin révén olyan virtuális környezetbe lehet belehelyezkedni, ami mögött nemcsak a számítógép van, hanem valódi környezet is. A Blended Reality egy megosztott valóság, “amelyben benne is vagyunk, meg nem is”. Az autókban olyan kísérleti eszköz van, ami 5G-én keresztül továbbítja az adatokat, és nagy pontosság kell ahhoz, hogy ebben a versenyben valóban távolról is részt lehessen venni a valódi járművek esetén. Az eszköz révén a pályán versenyző autókkal lehet szimulátor segítségével versenyezni.