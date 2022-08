A hétvégi vidéki utakra mindenki csak tele tankkal induljon el – tanácsolta az RTL ma reggeli műsorában Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. A műsorban Egri felidézte, hogy az elégtelen (literenként 20 forintos, ami valójában 16 forintot jelent) állami üzemanyagár-támogatás vezetett ahhoz, hogy ma és holnap nagyon sok benzinkút zárva tart Magyarországon – írta a Portfolio.

A múlt héten belengetett tiltakozó akció után kaptak a kormánytól egy pozitív jelzést, hogy a júliusban elmaradt támogatásokat kifizetik majd, ezért lehetnek olyanok a szövetségük tagjai közül, akik ma mégis nyitva tartanak, de konkrét szám említése nélkül azt érzékeltette, hogy az egységek nagy többsége zárva maradt.

Ennek az is az oka, hogy a támogatási rendszer lehetővé teszi a 48 óránál rövidebb ideig tartó zárva tartást, és éppen ezért csak két napra, 19-20-ra hirdették meg az akciót, amely alatt egyébként sok kúton elvégzik a szükséges karbantartási munkálatokat.

Egri szerint csökkenni fognak az üzemanyagárak a következő hónapokban egyrészt az iráni atomalku biztató kilátásai miatt, másrészt a Covid őszi potenciális újbóli erősödése miatt. Harmadrészt “az árcunami a rezsiben be fog jönni, amit mind a lakosság, mind a vállalkozók nagyon fognak érezni. Ez összességében fogyasztáscsökkenést fog generálni, és erre az olajár is reagálni fog. Látok arra lehetőséget, hogy október közepére a 480 forint alá is benézhetnek az árak, természetesen ehhez egy erősebb forintárfolyam is kell.”