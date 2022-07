Újabb faktorral kell ezentúl kalkulálniuk a BMW-tulajdonosoknak, egyes funkciók ugyanis csak – akár havidíjas – előfizetés ellenében válnak elérhetővé, hiába szerelték be azokat fizikailag az adott típusba.

Ilyen funkciók közé tartozik például az ülésfűtés, mely havonta – átszámítva – körülbelül 7-8 ezer forintért vásárolható meg. Ugyanakkor lehetőség van éves, de akár hároméves előfizetésre is körülbelül 70 ezer, illetve 120 ezer forintos áron, ahogyan a végleges megvételre is – jelen esetben majdnem 170 ezer forintért. A fűtött kormánykerék is kizárólag előfizetés után élvezhető: havonta 4 ezer, évente közel 40 ezer forintot kell fizetni érte; három évre 65 ezer, míg tartósan 90 ezer forintért érhető el.

Hasonló helyzet áll fenn a különböző vezetéssegítő funkciók esetében is: a traffipax-észlelő szoftver évente nagyjából 12 ezer forintért érhető el, míg az a funkció, ami szembejövő forgalom észlelésekor automatikusan lekapcsolja a távolsági fényszórókat havonta közel 5 ezer forintért vehető meg, míg az éves díja ennek a tízszerese. Ebbe a kategóriába tartozik a Driving Assistant Plus is, mely az adaptív sebességtartót és az automata fékezést is magába foglalja. Havonta majdnem 17 ezer, évente 170 ezer forint az ára, míg hároméves előfizetés esetén a 265 ezer forintot is meghaladja a költsége, végleg pedig több mint 360 ezer forintért szerezhető meg.

Miközben Horváth Zsolt, a Vezess főszerkesztője kipróbálta a BMW i4-et, ő is azt tapasztalta, hogy a távolságtartó tempomat csak felárért használható, anélkül pedig csak a hagyományos sebességtartó automatika, mint azt a tesztjében is megjegyezte. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy gombnyomásra a rendszer üzenetet küld a felhasználónak arról, hogy az adott funkció nincs aktiválva, de megvásárolható.

Sokakat akkor is meglepetés érhet, ha az iPhone-jukat szeretnék csatlakoztatni a BMW-jükhöz, ez ugyanis a vezeték nélküli Apple CarPlayen keresztül 120 ezer forintért lehetséges.

A legszokatlanabbul hangzó extra pedig az IconicSounds Sport, aminek tartós használata hozzávetőlegesen 55 ezer forintot kóstál, pedig semmi másra nem jó, minthogy hamis motorzajokat játsszon le az autó hangszóróin keresztül.

Nem csak a BMW-nél gondolkodnak így: a Stellantis számításai szerint az előfizetés ellenében elérhető funkciók az évtized végéig 23 milliárd dollárnyi, azaz több mint 9 billió (!) forintnyi bevételt termelnek majd a cégcsoportnak, ahogyan a Volkswagen-csoportnál sem új keletű a jelenség: például a Golf esetében felárért specifikáció nélküli funkciók szereltethetőek be.