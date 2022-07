Jövőre – több mint 50 év után – a Ferrari is visszatér az endurance-világbajnokság (WEC) csúcskategóriájába és a Le Mans-i 24 órásra, a projekthez szánt hiperautója már előrehaladott fázisban tart. Annyira, hogy szerdán a márka fioranói tesztpályáján a GT-versenyző Alessandro Pier Guidi meg is tette vele az első köröket.

A pillanatról a Motorsport.com egy kémfotót is közölt:

Ferrari is running its new #WEC hypercar for the first time at Fiorano today.

Here are some exclusive photos of the car: https://t.co/VX2jiGEhzb

— Motorsport.com (@Motorsport) July 6, 2022