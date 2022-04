Az elmúlt két évben nyilvánvaló okokból lemaradt, idén azonban újra lesz Akkor és most Jármű Expo Esztergomban. A Magyar Suzuki támogatásával rendezendő hétvége ugyanúgy várja a családokat, mint a kimondottan az autók iránt érdeklődőket.

Mindig furcsa érzés, amikor együtt lehet megtekinteni múlt, jelen és jövő remekműveit, nem véletlen, hogy az „Akkor és most Jármű Expo” mára az ország egyik legnépszerűbb és a legnagyobb tematikus járműkiállításává lépett elő. Legutóbb 2019-ben rendezték meg, akkor a több mint 300 járművet csaknem 16 ezer látogató csodálta meg.

A kiállítás járművek sokaságát vonultatja fel 1900-tól kezdődően napjainkig. Lovaskocsik, veterán motorkerékpárok, személygépkocsik, hajózási tárgyak és kerékpárok is megjelennek a kiállításon. A korábbi évekhez hasonlóan idén is elsődleges szempont volt az adott kor mérnöki újdonságainak kihangsúlyozása. Emellett az esemény névadó szponzorának, a Suzukinak termékei – autó, motor és hajómotor – is bemutatkoznak.

Az április 30. és május 1. közötti eseményen tánc- és sportbemutatók, közlekedésbiztonsági élményprogram, koncertek, környezetvédelmi gyerekprogramok várják az érdeklődőket. A kiállítók között feltűnik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a zebegényi Hajózástörténeti Múzeum.

Nézd meg, milyen volt egy korábbi kiadás!

A különlegességek között szerepel például Pannónia motorkerékpár, egy Chevrolet Impala és egy MRAP katonai jármű, amely feltűnt a Bruce Willis főszereplésével bemutatott Die Hard 5 című amerikai akciófilmben is. Szombaton egy különleges Dakar-rali közönségtalálkozót tartanak: Szujó Zoltán moderálásával a látogatók megtekinthetik a Dakar-team kamionját, illetve autóját, valamint részt vehetnek egy közönségtalálkozón, amelyen találkozhatnak Szalay Balázzsal, Bunkóczi Lászlóval és Gyenes Emanuellel.

Az expo társrendezvényére, a szombat esti lampionos vízi karneválra a Kis-Dunán kerül sor este 8 órától. A másfél órás rendezvényen ezúttal is színes fényekkel megvilágított hajók vonulnak fel a Szent Erzsébet híd lábától a Bottyán hídig. Az esztergomi zeneiskola előtti teraszról DJ Dominique szórakoztatja majd a közönséget. A szervezők legalább 20 nagyobb installációra és 30 kishajó indulására számítanak.

RÉSZLETES PROGRAM

„Akkor és Most Jármű Expo” – Hajós Lampionos Majális

Nagy-Duna sétány és Kis-Duna Szent Erzsébet híd és Bottyán híd közötti szakasz

2022.04.30. (szombat)

10:00 Megnyitó

11:00 Tánc- és sportbemutatók

15:00 Dakar közönségtalálkozó

16:00 Szulák Andrea zenés műsora

17:00 Tha Shudras együttes koncertje

19:00 Szalai Band

20:00 Hajós lampionos felvonulás a Kis-Dunán DJ Dominique-kal

22:00 Bon-Bon együttes

23:00 Szalai Band

2022.05.01. (vasárnap)

11:00 Sportbemutatók

14:00 Oszvald Marika műsora

17:00 Szandi

18:00 Kaméleon zenekar

A kiállítás mindkét napon 10:00-19:00 között tart nyitva.