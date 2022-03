Teljes körűen megújult a Suzuki ferdehátú kisautója

Ugyanazt a termékstratégiát alkalmazta a Baleno megújítása során a Suzuki, amit az S-Cross szabadidőjárműnél láthattunk: minden, amit az ügyfél lát vagy tapint, vadonatúj, az alapok azonban megegyeznek az eredetileg 2015-ben bevezetett konstrukcióéval. Azonos a tengelytáv (2520 mm) és a szélesség (1745 mm); a karosszéria 5 mm-rel csökkentett (3990 mm) hossza a lökhárító újrarajzolásából fakad.

Az autó sziluettjét is átrajzolták, a korábbinál erőteljesen karaktervonalak igyekeznek izmos, dinamikus kiállást kölcsönözni az autónak. A szélesebb, krómozott kivitelű hűtőmaszkot LED-es nappali fények szegélyezik; szintén diódák világítanak hátul.

Az utastérben igényesebb megjelenésű felületek veszik körül az utasokat; a fekete és sötétkék színvilágot a műszerfal és a kormánykerék selyemszínű ezüst betétei teszik elegánsabbá.

Fontos újdonság az okostelefon-integrációval szerelt infotainment rendszer, amelynek 9 colos érintőképernyőjét olyan funkciók használják, mint a 360 fokos panoráma kamera vagy az új generációs Suzuki Connect telematikai rendszer. Fontos újdonság a head-up kijelző, amelyről a menetsebesség, a fordulatszám, az üzemanyag-fogyasztás és további fontos információk olvashatók le.

Bár a Baleno nem lett tágasabb, mégis jobb dolga van a hátsó utasoknak: módosították az ülőlap szivacsozását és formáját, így jobb megtámasztást biztosít. Szintén fontosak a hátsó légbevezető nyílások és a nagyteljesítményű USB töltőcsatlakozók.

Motorból kettőt kínálnak a Balenóhoz: az 1,2 literes, start-stopos benzinmotor az előző modell öröksége, míg Indián kívül modern 1,5 literes négyhengeressel is kapható lesz a modell. Ez utóbbi nagy vonalakban ugyanaz a motor, mint amit a Vitara és az S-Cross fedélzetén hamarosan megjelenő full hibrid hajtásláncban is alkalmaznak. A mild hibrid rendszerrel is társítható erőforrás legnagyobb teljesítménye 106 lóerő. A sebességváltó mindkét motornál ötfokozatú kézi, illetve automatizált manuális egység.