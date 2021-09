A kancellár rámutatott, hogy a Frankfurtból Münchenbe költöztetett, új néven és új koncepcióval megrendezett szakmai vásáron már minden német autógyártó társaság bemutat mindennapi használatra alkalmas elektromos autókat, holott néhány éve többségük legfeljebb tanulmányautókkal, kísérleti modellekkel jelentkezett.

Az elektromobilitás jelentőségét mutatja az is, hogy egymilliónál is több elektromos autót használnak Németországban, és az év első hét hónapjában 370 ezer elektromos meghajtású és plug in hibrid kocsit állítottak forgalomba, ami több mint hatszoros növekedés tavalyhoz képest.

Azonban a klímavédelmi szempontból fenntartható mobilitásért dolgozva nem szabad végérvényesen elköteleződni technológiák mellett, hanem ki kell használni minden ígéretes innováció, például a szintetikus üzemanyagok és a hidrogénhajtás lehetőségeit is – mondta Angela Merkel.

Az elektromobilitás “fontos pillér”, de fő vezérlő elvnek a minden lehetséges technológia iránti nyitottságot kell megtenni. Jogos kritika az ágazattól, hogy lassan bővül az elektromos autók töltésére szolgáló állomások hálózata. Az állam a hagyományos üzemanyagot árusító állomások – benzinkutak – hálózatának kiépítésében ugyan nem vett részt, de az elektromos meghajtású kocsikhoz szükséges töltőhálózat megteremtésében szerepet kell vállalnia.

A kancellár kulcsfontosságúnak tartja a töltőoszlopok kiépítését magánterületen – például lakóházak garázsában -, mert az elektromos autókat az esetek 85 százalékában a tulajdonos otthonában töltik fel. Ezért a kormány már el is határozta, hogy több mint 730 ezer privát töltőponthoz biztosít támogatást.

Ugyanakkor az állam legfontosabb feladata a fenntartható mobilitás keretfeltételeinek megteremtése. Így az elektromobilitás esetében gondoskodni kell többek között az áramszolgáltató hálózat stabilitásáról, a töltőállomások diszkriminációtól mentes hozzáférhetőségéről és az egyszerű, gördülékeny fizetési megoldásokról.

A közlekedési ágazatnak, és benne az autógyártásnak sokat kell tennie a klímasemlegességért, és sokat is tud tenni. Ezt jelzi, hogy az ágazat német szereplői 2025-ig együttvéve 150 milliárd eurót fordítanak fejlesztésekre az elektromobilitás, a digitalizáció és az új hajtási technológiák területén.

A korábban frankfurti autószalonnak is nevezett IAA tavaly a koronavírus-világjárvány miatt elmaradt, és idén rendezték meg először Münchenben.