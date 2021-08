Nagyjából egy hónappal ezelőtt vette kezdetét, augusztus 9-étől, hétfőtől pedig a következő fázisába lép a Blaha Lujza tér felújítása.

A Nagykörúton továbbra is irányonként egy sáv lesz járható. A tér belső, legnagyobb része továbbra is lezárva marad, a gyalogosforgalom által használt legtöbb járdafelületen és a szökőkutak környékén is folytatják a felújítási munkákat.

A Corvin Áruház és az Europeum előtti szervizút augusztus 9-étől építési terület lesz, és lezárják a gépjárműforgalom elől. A Somogyi Béla utca tér felőli végét zsákutcává alakítják, a gyalogosok azonban egy folyosón keresztül átjuthatnak ott. Az áruházak előtti szervizúton a gyalogosforgalmat szintén folyosókon biztosítják, illetve az áruházak tér felőli bejáratai is elérhetők lesznek.

A Márkus Emília utca tér felőli része munkaterületté válik, így zsákutca lesz a Stáhly utca felől, de gyalogosfolyosón át lehet haladni a tér irányából. A kórház felőli oldalon a merőleges parkolóállások helyett párhuzamos parkolóhelyeket alakítanak ki. A Stáhly utca egyirányúsága megfordul, így a Márkus Emília utca felé haladhatnak a továbbiakban az autóval közlekedők.

A József körútról az autóbuszok és a tehergépjárművek a belső sávból kanyarodhatnak jobbra a Rákóczi útra. A csomópont sarkain gyalogosan az aluljárón keresztül, vagy a mobilkerítésekkel kialakított folyosón lehet átjutni.

A 99-es és a 217E autóbuszok megállói helyben maradnak, és a buszok ismét az eredeti útvonalukon közlekednek.

A korábbi korlátozások szintén érvényben maradnak. A Rákóczi úton a közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében a Keleti pályaudvar felé közlekedő buszok megállója után az autóbuszoknak van elsőbbsége besorolni a forgalmi sávba, mivel a buszsáv ideiglenesen megszűnik a csomópontban. A Keleti pályaudvar felé közlekedő 7-es autóbuszcsalád megállóját gyalogosan az aluljáró felől, illetve a Népszínház utca és az Astoria irányából egy mobilkerítések által leválasztott gyalogosfolyosón keresztül lehet megközelíteni.

A 4-es és a 6-os villamos megállója, valamint a 7-es autóbuszcsalád Keleti pályaudvar felé közlekedő megállói közötti, a Rákóczi úthoz közelebbi gyalogátkelő továbbra is zárva lesz, csak a Népszínház utca felőli felszíni gyalogátkelő használható. A 4-es és a 6-os villamos a felújítás idején végig közlekedik, a munkák nem érintik a járat Blaha Lujza téri megállóját.

A nagykörúti kerékpársáv ideiglenesen megszűnt a csomópontban, a bicikliseknek alternatív útvonalakat ajánlanak a párhuzamos utcákban.

A Blaha Lujza tér felújításával párhuzamosan a Corvin Áruház felújítása is zajlik, ezért az épület körül kerítések határolják a munkaterületet.

A tér felújítása várhatóan jövő év őszére készül el, a felújítással kapcsolatos információk a BKK oldalán követhetők.

Így újul meg a Blaha Lujza tér: