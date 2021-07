Komplett teljesítményszinteket ugrottak a Porsche Macan modelljei az alapkivitel, az S és a GTS is. Emellett a frissítéssel változott a külső, de még nincs szó az érkező elektromos változatról és a Turbóról sem, utóbbit azért várjuk nagyon, mert a GTS most pont olyan erős lett, mint a mostani Turbo.

Komoly változás érte a Macan GTS modellt, a 2,9 literes biturbó V6-os 60 lóerővel erősebb lett, vagyis 440 lóerőt teljesít mostantól Ez a még árlistában lévő frissítés előtti Turbo teljesítményével egyezik meg. 100-ra gyorsulása 0,4 másodpercet javult, 4,3 másodperc alatt éri el álló helyzetből, végsebessége pedig 270 km/h, ami magasabb, mint a kifutó Turbóé.

A középső Macan S modell szintén teljes szintet lép, a korábbi GTS teljesítményével, 380 lóerővel folytatja tovább a pályafutását. 0,5 másodpercet javult a 0-100-as sprintideje, vagyis 4,6 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t a Sport Chrono csomaggal. A belépő 2,0 literes négyhengeres turbós modell 250 lóerőről 265 lóerőre erősödött és 6,2 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t.

Az erőtöbbleten túl a GTS új adaptív légrugózást kapott, mely 15%-kal feszesebb, mint korábban, optimálisan tartja úton a sport SUV-t és jobb tapadást biztosít, mint elődje. Új 21 colos felnik jelentek meg a kínálatban, változtak a lökhárítók, de a fekete dizájn maradt, a felnik, a kipufogóvégek és a feliratok is feketék, hátsó lámpája áttetsző búrát kapott.

Azok, akiknek ez nem lenne elég, kérhető a GTS Sport csomag, melyben a Sport Chrono csomag és a Porsche Torque Vectoring Plus is szerepel, javítva az autó menetteljesítményét főként kanyarodáskor. 18 irányban állítható sportülések, karbonszálas betétek is szerepelnek a megújult belsőben, ahol a Taycanéhoz hasonló érintésérzékeny kezelőpanellel ellátott középkonzol kapott helyet a rövidebb váltókar körül.

Minden új Macan összkerékhajtással és hatfokozatú PDK automata váltóval szerelt és az utastérben mindenképp 10,9 colos kijelzőt találunk a középkonzol tetején Apple CarPlay-jel és Android Autóval. Sávelhagyás-figyelmeztető, első-hátsó parkolóradarok mindenképp járnak hozzá, a kibővített vezetéstámogató rendszerekért mind plusz pénzt kérnek a GTS modell esetében is.