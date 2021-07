Vegyes érzelmeket válthatnak ki a BMW új különkiadású modelljei, amik a legnagyobb szabadidő-autóikból készültek. A Black Vermilion sorozat az X5 és X6 kiváltsága lesz, de az X7 is kapott egy Black Frozen csomagot.

Nevük sokat elárul, az új csomagok középpontjában a sötétség áll, a két Black Vermilion széria fényezése is matt fekete, jár hozzájuk a fényes fekete díszítőelemeket tartalmazó Shadow Line csomag és egy szett egyedi 22 colos sötétszürke alufelni is. Ezek mellett a lézertechnológiás BMW Laser Light fényszórók is fekete belsővel kerülnek az autókra.

Bár mindenük fekete, a klasszikus veséket formázó hűtőmaszkok kitöltéseként szolgáló függőleges pálcákat rikító vörösre fényezték. Erre tesz rá még egy jókora lapát agressziót az X6 hátulról megvilágított hűtőrácsa, így már szinte biztos, hogy ha az autót nem is fogjuk felismerni a tükörben, a két vicsorgó, vérben fürdő hűtőmaszkot egy életre meg fogjuk jegyezni.

Utasterükben Antracit tetőkárpit, fekete bőrhuzat és a különleges metszett üveg váltókapcsoló, iDrive kezelőszerv és hangerőállító is szerepel. Mellettük az X7 különkiadása kicsit visszafogottabb, mellőzi a piros rácsokat, de szintén lopakodó óriásként fog részt venni a forgalomban.

A kategóriateremtő X6-ossal az élen a BMW immár több mint negyedmillió eladott példánynál tart a három csúcsmodellel összesen. Az amerikai Spartanburgban készülő szabadidő-autók pedig a különkiadásokat is beleértve soros hathengeres motorokkal, plug-in hybrid hajtásláncokkal, vagy benzines V8-assal is elérhetőek lesznek az európai piac számára.