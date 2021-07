Újabb gyártót ért utol a zöld hullám: ígéretet tett arra a Dodge, hogy elkészíti a világ első elektromos izomautóját. Ennek végleges változatát várhatóan 2024-ben mutatják be, szóval elképzelhető, hogy prototípus-modellről már hamarabb lerántják a leplet.

A Stellantis alá tartozó, izomautói mellett középkategóriás személyautókat, pick-upokat, SUV-kat és mikrobuszokat építő amerikai gyártó ehhez a konszern egyik elektromos platformját tervezi használni, mégpedig az STLA Large-ot, melyhez a 900 lóerős teljesítmény mellé alig 2 másodperces gyorsulást (0-100 km/óra) és 800 kilométeres hatótávot ígérnek.

Performance Made Us Do It.



Learn more here https://t.co/qcChAsQkGl pic.twitter.com/QiJF4leMed — Dodge (@Dodge) July 8, 2021

Habár nem egyelőre tisztázatlan, hogy a Charger vagy a Challenger elektromos változata lesz-e az eMuscle névre hallgató modell, vagy esetleg egy teljesen új típussal állnak elő, a bejelentésnél elhangzott, hogy – mint azt a név is mutatja – igazából nem is elektromos izomautót, hanem konkrétan izomerőt gyártanak.

A Dodge bejelentése újabb érvágás lehet azok számára, akik még aktívan kitartanak a hagyományos technikák mellett. Számukra rossz hír az is, amit Brüsszelben terveznek a következő tizenöt évben: mint azt a Vezess is megírta, a belga fővárosban 2030-tól betiltanák a dízelautók értékesítését, öt évvel rá pedig a benzinkutakat is eltüntetnék.