Széles körnek tette elérhetővé a Dacia a divatos crossover/SUV karosszériát azzal, hogy bemutatta a Dustert. A második generációs modell is elérte modellciklusának jelentős állomását; frissítést kapott, ami kívül és belül is érintette. Egyre modernebb és szebb lesz a Dacia modellkínálata, már a Dusterre sem lehet azt mondani, hogy le lenne maradva a kategóriában, az új felszereltségekkel pedig tényleg kedveztek a vevőknek.

Nézzük először a külső változásokat. Bár a Dacia emblémája, a márka írásmódja épp a napokban változott, az új Dusteren még a régi sörnyitó szerepel. Mellette azonban megjelent a márka új dizájnirányzatában uralkodó Y motívum, amivel egy jellegzetes pontja is eltűnt a modellnek. De került a helyére egy jóval karakteresebb, ugyanis a teljes hátsó lámpát lecserélték, amikben így már nem a megszokott kereszt látható.

LED-es első fényszóróinak nappali menetfénymintázata is az Y formát alkalmazza, és Dacián most először alkalmaztak ledes irányjelzőket, így ezen a téren is egyre modernebb tud lenni a népszerű crossover. Új mintázatú 16 és 17 colos alufelnikkel érkezik, melyeket szélcsatornában edzettek a jobb légellenállás érdekében, valamint egy új árnyalatú fényezéssel, melynek neve Arizona Orange.

Komfort terén is fejlődött a Duster, a felhasználók szempontjából értékes területen. Teljesen új szövet kárpitot alkalmaztak az utastérben, így vélhetően a minőségérzet is javulni fog. Kicserélték az első fejtámlákat is, melyek vékonyabbak, ezzel jobb kilátást biztosítanak a hátul ülőknek. Elöl új a középkonzol és a rajta lévő széles könyöklő, ezt 70 milliméteres úton lehet állítani, alatta 1,1 literes tároló rekesz található két darab USB csatlakozóval.

Már alapfelszereltségben is szerepel kijelző a kormány mögötti műszercsoportban, valamint automata fényszóró kapcsolás, sebesség limiter, tempomat és automata klíma is. Érkezett egy új, 8 colos multimédia kijelző is, melynek beépítése az eddigi legszebb, amit Daciában láttunk. A Media Display és Media Nav opcióknál elérhető kijelzőn okostelefon is tükrözhető, valamint digitális rádióadók, de hangvezérlés is képes fogadni az iOS és Android rendszerű telefonokhoz, erre külön gomb is szolgál a kormányon. A Media Nav esetén fedélzeti Wifi és navigációs rendszer is szerepel.

Mivel a Duster továbbra is lehet 4×4 hajtású valódi terepképességekkel rendelkező SUV, fontos ennek szolgálata is. Kibővített terepalkalmazsok segítik a sofőrt, valamint hatékonyabb abroncsokkal szerelik az új Dustert. Motorkínálatában nincs változás, a 115 lóerős 1,5 dCi mellett 90, 130 és 150 lóerős turbós benzines modellek szerepelnek, újdonság viszont a hatfokozatú duplakuplungos automata váltó a 150 lóerős elsőkerekes kivitelhez. Kérhető továbbra is elektronikusan vezérelt összkerékhajtás és akár gázos kivitelben is rendelhető lesz az új Duster.

Vezetéstámogató rendszereinek sora most holttérfigyelővel bővült, ami 30-140 km/h között aktív és hang és fényjelzéssel ad információt a sofőr számára. Elgurulásgátló és lejtőn elindulást segítő, parkoló szenzorok és tolatókamera, de 360 fokos parkolókamera rendszer is elérhető hozzá, ami nem csak városban, de terepen is kimondottan jól jön.