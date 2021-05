Amikor legördült a BMW futószalagjáról a harmadik generációs M3-as, a bajor márka szeretett volna készíteni belőle egy rövidebb változatot, hogy a hot hatchekkel is felvehesse a versenyt. A terv azonban terv maradt: a költséghatékonyra tervezett BMW E36 M3 Compact nem bukkant fel az autópiacon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy sosem készült el.

Múltidéző videójában az egyetlen létező példányt mutatta be a BMW, egyenesen 1996-ból, amibe ugyanaz a 321 lóerős, soros hathengeres motor került, ami az M3 Coupéba. Karosszériája 23 centiméterrel rövidebb, ebből fakadóan 150 kg-mal könnyebb is a kupékivitelnél. A szigorú fogyókúra keretében 1300 kg-ra faragták a súlyát, ebbe a Recaro versenyülések, a bukókeret és az Alcantara-csomag is belefért.

Viszont a Compact és a Coupé tengelytávja a különböző karosszériahossz ellenére megegyezik, ez viszont nem befolyásolja a stabilitását. Az egyetlen, ami tényleg sajnálatos a Compacttal kapcsolatban, hogy csak ez az egy van belőle, vagyis soha nem került forgalomba, így a koncepció szerelmeseinek is be kell érniük a replikákkal.

Galéria: 1996 BMW E36 M3 Compact

Valamilyen oknál fogva a későbbi M3-asoknál is előfordult már, hogy felbukkant egy-egy nem létező változat, igaz, „csak” replika szintjén is. Ha érdekel, milyen az E46 M3 Touring és Limousine kivitelben, itt írtunk róla korábban.

