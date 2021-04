Egyelőre úgy tűnik, hogy a Nissan nem hogy nem hozza Európába a legújabb sportmodelljeit, de még ki is vezeti az eddigieket, mint például a GT-R. Ugyanakkor nem fogják vissza magukat a japán fejlesztők és készülnek újabb és újabb sportautókkal, mint például a 400Z, amit csak Amerikában fognak árulni. Mellette pedig elkészült a Patrol legújabb generációja is, amit most a Nismo sportrészleg is kezelésbe vett.

Egy igazi óriás, mégis sportos ruhát kapott. A Nismo kiegészítői között új lökhárítók, küszöbburkolatok és felnik is szerepelnek. A lökhárítókban tisztességes szellőzőknek hagytak helyet, a hátsó közepére pedig Forma-1-es stílusban építették be a ködlámpát. Az új karosszériaelemeken pedig piros kontúr csíkozást használt a Nismo, ahogy minden sportmodelljüknél.

Motorikusan is sportosnak nevezhető a Patrol Nismo. A hatalmas testet egy 5,6 literes V8-as motor mozgatja 428 lóerővel és 560 Nm nyomatékkal. Bilstein lengéscsillapítókkal tették feszesebbé a futóművet és vezetéstámogató rendszerekkel biztosították a közlekedést. Vészfékasszisztens, gyalogosfelismerő, ütközésre való figyelmeztetés és automata fényszórókapcsolás is van a fedélzeten.

Sportos külsőhöz sportos belső passzol, és a Nismo színe a piros, úgyhogy ezzel és feketével alkották meg a színvilágot. Magas minőségű bőr és Alcantara egyaránt szerepel az utastérben, kormányát is Alcantarába húzták és sportosan formázták. Műszerfalán és több kárpitelemen is megjelenik a karbonszálas minta. Kényelmi szempontból a hátsó utasok most jobban járnak, mint az előző Patrol esetében, fejlesztették a szellőzőrendszert, ami főleg a Patrol legjelentősebb piacain, a Közel-Keleten lehet fontos pont. Vezeték nélküli töltés és okostelefon-tükrözés is modernebbé teheti az utazást a Patrol Nismóban.