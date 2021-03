Idén áprilisban érkezik meg a Subaru európai márkakereskedéseibe az új generációs Outback. A huszonhat éves múltra visszatekintő terepkombi hatodik kiadását különösen biztonságosnak mondja gyártója: nem kevesebb mint tizenegy aktív vezetőtámogató funkciót kínál a modell, a holttérfelügyelettől a tolatás során bekövetkező ütközést elhárító vészfékrendszeren át a hátsó ülés foglaltságára figyelmeztető rendszerig. A tolatókamera mosót kapott, így esőben, sárban, terepen is használható marad.

Szerkezetileg is biztonságosabb lett az Outback, karosszériája 40 százalékkal több energiát képes elnyelni az utascella deformálódása nélkül. Így az autó teljesíti az Euro NCAP újonnan bevezetett, elmozduló akadállyal való ütköztetéses tesztprotokollját.

Subaru nem létezhet boxermotor és állandó összkerékhajtás nélkül; és a fokozatmentes automata sebességváltó is megmaradt a képletben. A 2,5 literes, négyhengeres szívómotor csak névre ismerős, valójában 90%-ban új konstrukció, nagyobb kompresszióviszonnyal. A váltót is átdolgozták, áttételi tartománya megfelel egy modern nyolcfokozatú automatáénak, miközben 22%-kal csökkent az erőátviteli vesztesége. Az összkerékhajtás alapáron kínál nyomatékvektor-szabályozást, azaz a bal és jobb oldali kerekekhez juttatott hajtóerő aktív megosztását. Továbbra is rendelkezésre áll (méghozzá szériafelszerelésként) a gázreakciókat szabályozó SI-Drive üzemmódváltó rendszer. Újdonság az X-Mode, amely a korábbinál is jobb terepalkalmasságot kínál havon, földúton vagy sárban.

A futómű átdolgozása során csökkentették az utastérbe jutó rezgések mértékét, javult a zajkomfort, egyenetlen útfelületen jobb a lengéscsillapítás. A karosszéria oldaldőlése 50%-kal csökkent, javult az egyenesfutás, a kormányzás közvetlenebb lett. A szélvédőre és az első oldalablakokra hangszigetelő fóliát ragasztottak.

A helykínálat minden irányban javult, még a csomagtartó is nagyobb lett, a korábbi 512 helyett 522 literes. Ajtaja a Subarunál elsőként kéz nélkül is nyitható (de nem lábbal, hanem könyökkel kell közelíteni az autóhoz), a takarórolót elég megérinteni ahhoz, hogy visszahúzódjon. Ha több helyre van szükség, az integrált keresztsínekkel és lekötőlyukakkal szerelt tetőcsomagtartó siet segítségünkre. A rakodást a csúszásgátló mintázatú küszöbbetétek segítik.

Újak az ülések és az üléskárpitok is – kérhető víztaszító kárpit is –, módosult a műszerfal formája. Abszolút újdonság a 11,6 colos, álló formátumú érintőképernyő, amely a szokásos okostelefon-integráció mellett arcfelismerés funkcióval is rendelkezik: tudja, hogy melyik felhasználó ült be a volán mögé, és magától előhívja a megjegyzett ülés-, tükör- és klímabeállításokat.

A szabad hasmagasság 213 mm-re nőtt, a legnagyobb vontatható tömeg pedig 2 tonnára. Ehhez a 70 százalékkal növelt csavaró és 90 százalékkal javított hajlító merevség is hozzájárul.