A tömegcsökkentés azért is említésre méltó, mert az autó nagyobb elődjénél: 20 mm-rel hosszabb tengelytáv, 35 mm-rel nagyobb (4425 mm-es) karosszéria, valamint megnövelt magasság (+25 mm) és szélesség (+32 mm) teremt extra helykínálatot.

Szűk másfél évtized alatt hárommillió példányban talált gazdára a Nissan Qashqai, amely most harmadik generációjába lép. A modell nem szakít a bevált recepttel, formavilágában és méreteiben ugyanúgy nélkülözi a szélsőségeket, mint azt elődei tették. CMF-C padlólemeze a második generációs típusnál alkalmazott platform továbbfejlesztése. Amellett, hogy szilárdabb acél ötvözeteket alkalmaz, számos komponense kis tömegű anyagból készült. Ilyen a kompozit csomagtérajtó vagy az oldalajtók, a motorházfedél és az első kerékdobok, amelyeket alumíniumból gyártottak – csak ezeken az elemeken közel 24 kilót spórolt meg a Qashqai. A vázszerkezet 60 kilóval könnyebb és 41 százalékkal merevebb, mint eddig.

Mostantól minden Qashqai LED-ekkel világít (méghozzá akár oldalanként 12 szegmensből álló, külön ki-bekapcsolható, intelligens kivitelben), így kaphatott különösen keskeny fényszórókat az autó. Így is rendkívül hasonlít elődjére az autó – bár nem annyira, mint oldalról vagy pláne hátulról.

Az utastérben elegáns, fehér hangulatvilágítás, ergonómiailag tökéletesített, kellemesebb tapintású kapcsolók és fejlett technológiai tartalom várja az utasokat. A műszeregység teljesen digitális, 12,3 colos a kijelző. Ez szép és látványos, de a mindennapokban fontosabb, hogy a vezető szélesebb szögben lát ki előre, köszönhetően a keskenyebb A-oszlopoknak és az áthelyezett külső tükröknek.

A nagyobb tengelytáv révén pedig a hátsó férőhely is javult: a térdhely 28 mm-rel nagyobb (608 mm), az első két ülés középpontja közötti távolság is nőtt, míg a fejtér elöl-hátul 15 mm-rel bővebb. Maga a beszállás is egyszerűbb, 85 fokban nyithatók a hátsó oldalajtók.

A legizgalmasabb újdonság mindezek mellett az e-POWER elektromos hajtáslánc, amelyet fedélzeti áramfejlesztővel kínál a Nissan. Erről már korábban írtunk, de a lényegét most megismételjük: a 140 kW-os (190 LE) villanymotor mellett egy változó sűrítésű, 154 lóerős benzinmotor is helyet kapott az autóban, amely a kerekeket nem, csak egy nagy teljesítményű generátort hajt meg.

Ennek alternatívája az 1,3 literes turbómotor, amelyet 138 és 156 lóerős kivitelben, 12 voltos mild hibrid rendszerben kínál a Nissan. A hajtáslánc első- és összkerékhajtással, kézi és CVT váltóval egyaránt elérhető. Az összkerekes Qashqai-ok, illetve a 20 colos kerékkel szerelt kivitelek igényes több lengőkaros hátsó felfüggesztést kapnak, míg az alapkonfiguráció egyszerű csatolt hosszlengőkaros konstrukció.

Szót kell még ejteni a Qashqai továbbfejlesztett ProPILOT rendszeréről, amely legerősebb kivitelében képes egyedül gyorsítani és lassítani, alkalmazkodva a sebességhatárokhoz és a navigációs rendszer adataihoz, valamint az autópálya-lehajtókhoz és éles kanyarokhoz.

A holttérfigyelő rendszer nemcsak figyel, de meg is akadályozza, hogy veszélyes szituációban sávot váltsunk. Szintén megáll az autó, ha nekitolatnánk valaminek vagy valakinek, vagy ha akadályt észlel előttünk. Nem digitális, de annál fontosabb új védelmi rendszer az első központi légzsák, amely a két első utas összefejelését hivatott megakadályozni oldalirányú ütközés esetén.

