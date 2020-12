Az Alfa Romeo 4C legfontosabb ihletadó forrása az 1967-es Alfa Romeo 33 Stradale versenyautó volt. A dicső múlt előtti tisztelgést azonban soha nem lehet túlzásba vinni, ezért az Alfa Romeo most speciális fényezéssel, egyedi kivitelű felnivel és különleges bőrkárpitozással felszerelt, limitált kiadással rukkolt elő, ami nem csak formavilágában és szellemiségében, de színvilágában is a nagy elődöt idézi.

Ha persze csak ennyiről volna szó, akár utólag is átalakíthatnák bármely meglévő 4C-t, de nem: az Alfa Romeo az autó szénszálas vázát is áttetsző pirosra színezte, ilyet pedig még nem kínáltak eddig – és vélhetően nem is fognak.