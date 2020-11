Olvass tovább

A nagyobb teljesítmény mellett a fogyasztás csökkentésére is figyelmet fordítottak: a 48V-os mild hibrid rendszer 8 kW teljesítménnyel termeli vissza az energiát az akkumulátorba, a start-stop rendszer akár menet közben is képes lekapcsolni, és akár 40 másodpercen át úgy is maradni, a potenciális megtakarítás mértéke eléri a 0,7 l/100km-t. A fent említett két SCR szűrő más és más üzemi fázisban jut szerephez, egyikük egyben részecskeszűrőként is szolgál. A két szűrőt egy impozáns méretű, 24 literes AdBlue tartály szolgálja ki. Az átlagos üzemanyag-fogyasztás 7,0 l/100km, a NOx-kibocsátás pedig jóval a legújabb Euro 6d ISC-FCM AP norma által előírt határérték alatt van.

A motorhoz nyolcfokozatú automata váltó társul, az összkerékhajtási rendszer alaphelyzetben a nyomaték 60 százalékát juttatja hátra, de ez az érték 30-85% között változhat. Hátulra nyomatékvektor-szabályozású aktív differenciálmű is rendelhető. Az adaptív lengéscsillapítós futóművet 30 mm-rel (!) ültették le az alapkivitelű Q5-höz képest, elöl-hátul ötlengőkaros a felfüggesztés. A felfüggesztés, a kormánymű és a hajtáslánc beállításai hat üzemmódban vezérelhetők, ha megrendeljük a légrugózást, bejön még egy hetedik is, amelyet kifejezetten terepre szántak.

Ami a felszereltséget illeti, elül LED-esek a lámpák (opciós mátrix LED kialakításban), hátul felárért OLED fényforrásokat kapunk.

Az utastér alapszíne fekete vagy szürke, a küszöbbetétek megvilágítottak, az Alcantara üléskárpit helyébe újrahasznosított műanyagból gyártott, mikroszálas Dinamica kárpitanyag lép. Az üléshez masszázsprogram is rendelhető, a dekorbetétek alumínium helyett karbon- és zongoralakk kivitelben kérhetők.

A csomagtartó 520/1520 literes, a legnagyobb vontatható tömeg 2400 kg.