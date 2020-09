Egy évvel ezelőtt biztosan azt mondtuk volna, hogy az autómegosztás, a járművek közös használata jelenti a jövőt a közlekedésben. Azóta azonban lecsapott ránk a koronavírus, és felértékelődött a személyes mobilitás.

Ez vezérelte Marius Lochner kezét is, amikor megrajzolta a Muvone névre keresztelt, önjáró taxit. A név egyszerre utal a jármű egyszemélyes kialakítására (Move One), valamint arra, hogy még a járványban is haladnunk, mozognunk kell (Move On).