Némileg sarkítva minden autó csak annyit ér, amennyit a rá felszerelt gumiabroncs: az abroncs viszi át a vezető összes parancsát (gyorsítás, lassítás, kormányzás) az aszfaltra, és az jelöli ki egy autó menetdinamikai határait. A felmérések szerint a balesetek 30 százalékáért az abroncs hibája tehető felelőssé.

A rendszeres karbantartás, illetve a nyomásfigyelő rendszerek révén biztonságban tudhatjuk magunkat az abroncs nyomásvesztése, illetve elhasználódása, elöregedése miatti problémáktól, fizikai sérülés azonban bármikor előfordulhat – odacsípjük a járdaszegélyhez, belehajtunk kátyúba, vagy felszedünk vele egy szeget.

Most azonban elkészült egy olyan új abroncsfigyelő rendszer, amely valós időben jelzi a gumiabroncsok sérüléseit. A Bridgestone által kidolgozott technológia a Microsoft felhő alapú hálózatát használja. A gépjárműben eleve megtalálható érzékelőket felhasználva gyűjti az adatokat, majd azokból a felhőben összetett algoritmusok segítségével minősítik az abroncs szerkezeti épségét. A technológia előnye, hogy az autóba nem szükséges extra hardvert beépíteni: a plusz tudás az online kapcsolaton keresztül elérhető felhőben lakozik.

A technológia azonban ennél is többet tud: nem csak arra vonatkozóan rendelkezik ugyanis adatokkal, hogy mikor történt az abroncssérülés, de azt is tudja, hogy hol. Az ismétlődő hibákból potenciális úthibákra lehet következtetni, így az útkezelők idejekorán értesíthetők, és megkezdődhetnek a javítások. Ha pedig az információkat a hálózatba kapcsolt többi autóval is közöljük, azok figyelmeztethetik a vezetőt a veszélyre, míg a jövő autonóm járművei önállóan elkerülhetik a kockázatos területet.