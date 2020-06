Mostantól akár egy-két napos vidéki kiruccanásokhoz is elérhető a Mol Limo szolgáltatása, a nyárra új, napi díjas konstrukcióval készült a szolgáltató. A flottában emellett húsz új autó is megjelent, elektromos BMW i3-asokat is ki lehet bérelni. Ennek az autónak a hatótávja lehetővé teszi, hogy akár a Balatonig is eljussanak a felhasználók.

A BMW i3-asok havi díjas konstrukcióban 119, alkalmi felhasználás esetén 129 forintos percdíjjal használhatók. A napi bérlés árai is megvannak: a Kia Picanto, a smart, a VW eUP! és UP! 9999 forintos áron (alkalmi felhasználóként: 12 499), míg a prémium járművek, a Mercedes-Benz A-osztály, CLA és CLA Shooting Brake, valamint a BMW i3 15 999 forintért lesznek elérhetők egy egész napra havi díjasként (alkalmi felhasználóként: 19 999 Ft).

A napi díjas bérlés esetén a felhasználók elhagyhatják a zónát, de 100 km megtétele után 39 forint kilométerdíjat kell fizetniük havi díjasként, illetve 49 forintot alkalmi felhasználóként, kivéve a VW eUP és Smart autókra, amelyeknél nincs kilométerdíj. A használatot csak a zónába visszatérve, azon belül fejezhetik be. Az autók tankolása és töltése a felhasználókra van bízva.