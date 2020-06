Legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban az ország keleti, északkeleti részein várhatók zivatarok, majd este már az ország déli, délnyugati részén is helyenként előfordulhat. Kedden előbb keleten, majd a Duna-Tisza-közén, délután már a Dunántúl keleti felén is kialakulhatnak zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok.

A zivatarok áthelyeződése hétfőn és kedden is lassú lesz, ezért főként felhőszakadás (lokálisan 30-45 milliméter, keleten lehetnek olyan lassú mozgású intenzívebb gócok, amelyekből helyenként akár 45-50 milliméter csapadék is) társulhat hozzájuk, de kisebb eséllyel nagyobb méretű jég és viharos széllökés is kísérheti őket.

A veteményes után, vagy azzal párhuzamosan, az autók vannak a legnagyobb veszélyben, mikor beüt a jégeső. Ez ellen szinte tehetetlen az autós, ha nem talál gyorsan valami fedett helyet, ahová behúzódhat. Nálunk szerencsére ritka, hogy öklömnyi jégdarabok hullnak az égből, de az ördög soha nem alszik és akár ilyen károkat is okozhat az égi “áldás”.

A jégeső a csapadék egy olyan formája, ami akkor alakul ki, amikor a zivatarban jelen levő feláramlások a légkör extrém hideg rétegeibe esőcseppeket szállítanak magukkal, ahol azok szilárd halmazállapotúvá fagynak, és a kialakuló jégszemek a zivatar leáramlásába kerülve a felszínre hullanak.

Akkor beszélünk jégesőről, ha a jégdarabok átmérője eléri vagy meghaladja az 5 mm-t. Ennél kisebb méret esetén jégdaráról van szó. A zivatarok többségében kialakulnak jégszemek, csak az esetek egy részében ezek a felszínre érve elolvadnak.

Azt, hogy kialakul-e jégeső, az a körülmény dönti el, hogy a felhőben a jégszemek mennyire tudnak megnőni, egy bizonyos mérethatár fölött ugyanis a jégszem már nem képes elolvadni a zuhanás közben, és a talajra szilárd halmazállapotban hullik.

Mindez videón még fájdalmasabb: