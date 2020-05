Hosszú idő után jelentősebb mennyiségű csapadék hullott Budapesten a vasárnap reggeli órákban. Ez a közlekedésben is éreztette hatását, az utak vizesek, csúszósak voltak. Ezt testközelből is megtapasztalta egy autós a Margit hídon, amikor Pest felé hajtva a kanyar közepén elveszítette az irányítást járműve felett.

A balesetet a dilatációs szerkezet is okozhatta, melynek felső része fémből készült. A felület az esőben még csúszósabbá válik. Az autó sofőrje elmondása szerint több ugyanilyen balesetet látott már ezen a szakaszon.

A kanyar előtt – ahogy az a felvételen is látható – egy 30-as sebességkorlátozó tábla is található, nem véletlenül. Az incidens miatt rövid ideig a 4-es és a 6-os villamosok helyett is pótlóbuszok közlekedtek az észak-budai szakaszon.