Még év elején megtartotta a szokásos nagy sajtótájékoztatóját a BMW, ahol további megszorításokat jelentettek be. Az már akkor is tudható volt, hogy a 2019-es év után csökkent az éves eredményük, aminek hatására igyekeznek racionalizálni a modellpalettát. Továbbá abban is biztosak lehettek, hogy a koronavírus miatti leállások a 2020-as évre sem könnyítik meg a dolgukat.

Rengeteg fejlesztés és sok új modell érkezik a BMW-től ennek ellenére. Hamarosan bemutatják a 4-es kupét, a teljesen elektromos i4-es és iX3-ast, valamint az iNext szabadidő-autót. Egyre több konnektorról tölthető hibrid modell jelenik meg a palettán és 48 voltos mild-hybrid rendszerek is folyamatosan kerülnek az autókba. Ezen kívül olyan tradicionális sportmodellek jönnek, mint az M3-as és ezzel együtt az M4-es, mely hátsó- és összkerék-hajtású változatban, több teljesítményszinten.

Ugyanakkor olyan modellektől intenek búcsút, mint az űrhajós kinézetű BMW i8-as és a BMW örök csúcsmodellje, a V12-es motorral szerelt 7-es BMW. A 2022-ben érkező új generáció leggyorsabb modellje már elektromos hajtású lesz.