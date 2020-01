Éves szinten 80 ezer tisztán elektromos autó (Kona, Ioniq és Nexo) eladásával számol Európában a Hyundai – ha ez megvalósul, ők lehetnek a legnagyobbak a kontinens zéró károsanyag-kibocsátású flottái közül.

A Kona Electric eredetileg csak Ulsanban (Dél-Korea) készült volna, ám az európai piacokon akkora a kereslet a modell iránt, mondja a Hyundai, hogy a csehországi gyártósorokon is bevezetik a villanyautót. Emellett a koreai üzemből is több autót hoznak be Európába.

A kép csalóka: nem csak festett vörös hölgyeket engednek majd oda a nošovicei gyártósor mellé

A 204 lóerős, elsőkerék-hajtású Kona Electric elvi hatótávolsága megközelíti a 450 kilométert. Ez a 64 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal szerelt verzióra vonatkozik; a modellnek létezik egy olcsóbb, 39 kWh-s, 136 lóerős kivitele is.

A Kona Electric nošovicei gyártásának gondolata már tavaly nyáron felmerült, de a Hyundai akkor nem erősítette meg a hírt.