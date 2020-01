Telefonálunk, zenét hallgatunk, navigálunk, beszélgetünk: az autóban egyre több olyan készülék, illetve cselekvés kap helyet, amelyek elvonják a figyelmünket a külvilágról. Extrém esetben ezek akár az érzékszerveink hatásosságát is csorbíthatják: nem egyszer fordult már elő, hogy egy autós a dübörgő zene miatt egyszerűen nem hallott meg egy közeledő mentő- vagy rendőrautót, és karambolozott vele.

Pontosan ezeknek a helyzeteknek akar véget vetni a Cerence nevű cég, amelynek EVD (Emergency Vehicle Detection, azaz megkülönböztetett jelzést használó gépkocsi észlelése) technológiája már akkor tudja, hogy szirénázó jármű közeledik, amikor a vezető még nem is hallhatja azt.

A technológia igazi szépsége, hogy nem igényel utólagos hardverbeépítést. Nem kommunikál a járművekkel (V2X), és szuperérzékeny mikrofonokra sincs szüksége: egyszerűen az autókban már meglévő (zajszűrésre, illetve automatikus hangerő-szabályozásra szolgáló) mikrofonokat használják fel a sziréna hangjának igen távoli érzékelésére.

A rendszer a különböző szirénatípusok között is képes különbséget tenni, így elvileg felismeri az olasz rendőrautót, a francia mentőt vagy a kanadai tűzoltót – hogy melyiket, az valójában csak a programozáson múlik. Ha közeledő nínós kocsit észlel, a technológia automatikusan lenémítja a rádiót és némítja a telefonbeszélgetést, illetve figyelmezteti a vezető. A tervekben az is szerepel, hogy a jármű várható irányát is meghatározzák, ám egyelőre ez a funkció még nem működik.

A tervek szerint az EVD technológia még az idén gyártásba kerülhet.