A KTI szerint „a gyakorlati vizsgán – bár ezt a tanulók nem tudják, nem is igen érdekli őket – az oktatók is vizsgáznak. Nem formálisan, hiszen tevőlegesen nem ők vezetik a járművet, így ott és akkor már csak emiatt sem mondhat véleményt az ő vezetési tudásukról a vizsgabiztos. Az azonban viszonylag hamar kiderül, ha egy oktató valamit rosszul tanít a növendékeinek. Itt is fontos, hogy az oktató gyors és pontos (és országosan egységes elveken és szempont alapuló) visszajelzést kapjon, ha a vizsgabiztos szerint valamit rosszul csinál.”

„Ha a vizsgabiztos nem először tapasztalja, hogy egy oktató növendékei rendre ugyanazokat a hibákat követik el, köteles erre felhívni az oktató figyelmét. Egy konkrét esetet említve, súlyos hiba, ha a vizsgázók irányváltoztatás előtt csak a tükrökből ellenőrizték a jármű holtterét, nem fordultak hátra, meg sem kísérelték azt. Miután az adott oktató több tanulójánál is ugyanezt tapasztalta a vizsgabiztos, jelezte az oktatónak, hogy szerinte ez az ő hibája (is), valószínűleg nem magyarázta el kellően, hogy nem elég csak a tükrökbe nézni, hanem hátra is kell pillantani, hogy kellően meggyőződjenek arról, biztonságosan végre tudják-e hajtani a tervezett elindulást, irányváltoztatást” – mondja Benedek Szabolcs, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ügyvezetője.

A mainál egységesebb és igazságosabb vizsgáztatás mellett újdonság lesz 2020-tól, hogy A gyakorlati vizsgán az útvonalat úgy kell megválasztani, hogy az hibás forgalomszervezési helyszínt (csomópontot) ne érintsen. Azaz nem lehet „átverős” eleme a vizsgának.