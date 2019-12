Elektromos összkerékhajtás: a koncepciót lassan tizenöt éve vezette be a Lexus az RX400h fedélzetén. A villanymotorral hajtott tengely jó ötlet, ha könnyű, helytakarékos és gyorsan reagáló 4WD-t szeretnénk (de nem annyira jó ötlet, ha tényleges terepjáró képességekre vágyunk.)

A Lexus most ismét újítani készül a műfajban. Az új elképzelést elvi síkon az LF-30 tanulmányautó fedélzetén mutatták be, gyakorlatilag azonban még nincs kész: a fejlesztés végső stádiumában tart a cég. Annyira a végsőben, hogy már újságíróknak is megmutatták, mire képes az egyelőre félig kész rendszer.

Amikor a sofőr gázt ad, vagy elfordítja a kormányt, a villanymotoroktól megszokott intenzív, lineárisan felépülő forgatónyomaték jelenik meg az egyébként nem hajtott hátsó tengelyen. „Csekély gázadásra szerény elektromos nyomaték épül fel. A gáz tartásakor azonban nő az erő, és ha még jobban elfordítjuk a kormányt, a rendszer még több nyomatékot juttat a hátsó tengelyre” – vázolta a technológia működését Ito Sinia, az elektromos összkerékhajtási projekt vezető főmérnöke.