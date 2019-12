A belsőépítészeti szakma egyik meghatározó nemzetközi folyóirata, az Interior Design idén is átadta az év legkiválóbb termékújdonságainak járó Best of Year díjakat.

Az autóiparból öt jelölt került be a döntőbe – egy kivételével mind luxusautók. A Bentley egy szériamodellel (Continental Flying Spur) és egy tanulmánnyal (EXP 100 GT) reménykedhetett abban, hogy jobbnak ítélik a Range Rover Evoque-nál vagy a McLaren GT-nél.

A zsűri döntése azonban végül nem rájuk, hanem a Volkswagen ID. Buggy tanulmányautóra esett.

Meglehetősen érdekes a döntés, hiszen míg a kis elektromos homokfutó kívül tele van izgalmas részletekkel, utastere jóformán nincs: a belső tér alig több egy vízálló dézsánál, amit csúszásgátló padlóval tettek biztonságossá.

Ehhez képest a többi döntős belső tere vagy úgy néz ki, mint egy barokk székesegyház húsvétkor, vagy mint egy csillagközi űrhajó hídja – talán pont ezek ellenpontjaként értékelték nagyra a német autógyártó vakmerő minimalizmusát az ítészek.