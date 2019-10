Pécsen gyakorlatilag minden úgy történt, ahogyan arra előzetesen számítani lehetett: A csütörtöki eső alaposan feláztatta a szűk, erdőgazdasági utakat, így pénteken majdhogynem murvás versenyt rendeztek, a saras, csúszós trefot pusztai, illetve pécsváradi szakaszokon. Az élmezőny legeleje tempósan autózott, de ez alkalommal senki sem ment életre-halálra. Mivel Hadiknak már csak matematikai esélye volt a címvédésre, ezért húzósan közlekedett, de nem vállalt extra kockázatot.

Galéria

Vincze még taktikusabb volt, mert neki egy harmadik hely is elég lett volna az év végi győzelemhez. A Topp-Cars Rallye Team lengyel vendégművésze, Grzegorz Grzyb még tanulta csapata legújabb autóját a Skoda Fabia R5 EVO-t és a külső körülményeket, míg Velenczei Ádám és Turán Frici a második pécsváradi pályán rögtön összeszedett egy-egy defektet. A Citroenes sofőr járt jobban, mert ő csak egy percet veszített, míg a Pécsen egy Skoda Fabiát próbálgató Turán rögtön ki is iratkozott a futamgyőzelemért zajló csatából. Kis túlzással, ha a helyezéseket nézzük, akkor az első kör végére szinte ki is alakult a végeredmény. Érdekes volt, mert az elejéből mindenki nagyon figyelt arra, hogy ne kapjon defektet, de amennyire lehet azért lendületesen autózzon.