Korábban a Tesla saját töltőit mutató térképen megjelent a harmadik hazai Supercharger is, ami egyértelműen jelzi, hogy Magyarország felkerült a vállalat térképére. Az első az M7 autópálya sormási lehajtójánál épül meg, a következőt az M1-eshez közel, Győrben építik, a 2020-ban elkészülő harmadik pedig az M5-ös autópályához, Balástyára kerül.

A Tesla aktívan használja a Twittert, ahol a műfajhoz illően szűkszavúan jelentik be, hogy mi történik épp Elon Musk villanyautós vállalatánál. Most épp azt, hogy újabb országokban előrendelhető a Model 3-as, így Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és persze Magyarországon is. A szállítást 2020 körülre ígérik.

Hint: starts with P and ends with oland, Hungary, Romania and Slovenia. Model 3 orders are open today in 🇵🇱 🇭🇺 🇷🇴 🇸🇮 — Tesla (@Tesla) August 23, 2019

A megrendelők jelenleg angol honlapon tájékozódhatnak, az árakat pedig nettó euróban jelenítik meg. További 880 eurót hozzá is kell adni szállítási és dokumentációs költségként.

Bár Magyarországon független cégektől elérhetőek a Tesla modellek, az előrendelt darabok szállításával megvárják a hivatalos magyar Tesla márkakereskedést és szerviz megnyitását, melyet szintén 2020-ra ígérnek.