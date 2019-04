Mintha csak egy modellfrissítés lenne, olyan keveset változott a Subaru Outback, ám ez már generációk óta így van a modell esetében. Az Outback amerikai vásárlók körében még mindig népszerű, így a legfrissebb változatot is a New York-i Autószalonon mutatták be. Immár szabadidő-autónak hívja a Subaru az Outback-et, mely a klasszikus értelemben vett kombi, divatosan megemelve, a márka új platformján.

A külső tehát alig változott, a belteret viszont igyekeztek a modern korhoz igazítani. A műszeregyég továbbra is a hagyományos megjelenésű, a középkonzolon viszont hatalmas tablet kapott helyet a Volvo vagy éppen a Tesla stílusában, álló formátumban. A Starlink nevű rendszeren keresztül kezelhető minden funkció, a menüt a mobiltelefonok stílusában készítették el, de a klíma vezérlője mindig a képernyő alján található, míg az üzemmódválasztó a tetején.