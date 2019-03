Mintha egy lelkes apuka épített volna a mosógép kartondobozából autót a kisfiának, pont úgy néz ki az a közúton tesztelt prototípus, amelyet a Mag-X autós folyóirat munkatársa fotózott le valahol Japánban.

Ha közelebbről megnézzük, könnyen felismerhető az autó: a kilincsek, a fényszórók és a tükrök elárulják, hogy egy Lexus ES vonul az úton. Más kérdés, hogy túlságosan rövid a fara, mintha levágtak volna egy darabot a csomagtartójából, és a hátsó oldalajtó is rövidebbnek tűnik.

Ezek után nagy kérdés, hogy mi lehet ez az öszvér – a japán újságírók szerint a Lexus első tisztán elektromos szedánjának prototípusát tesztelik. Ezt alátámasztani látszik a hűtőmaszkra ragasztott furcsa, sárga fólia (mármint ha nem légáteresztő; ha az, akkor akár belső égésű motor is lehet a kocsiban.)

A másik elképzelés, hogy nem villanyautót látunk, hanem a következő generációs Lexus IS szedánt. Hogy miért helyezik az ES alapjaira? Mert az modern, könnyű és merev padlólemez. Igaz, elsőkerék-hajtású, az IS pedig hátul hajt – ha így is marad (reméljük!), akkor a mérnököknek bőven lesz dolguk, amíg a fronthajtású platformot átalakítják hátsókerék-hajtásúra.