A legnagyobb autógyártók ma már szívesebben nevezik magukat mobilitási szolgáltatónak. Ha így nézzük, nem is olyan meglepő a Toyota angliai kezdeményezése: a cég, amelynek mobilitási robotjairól a közelmúltban ma is beszámoltunk, most látássérültek közlekedéséhez járult hozzá.

A Toyota Great Britain tavaly év elején lépett kapcsolatra a Vakvezető Kutyák Szövetségével (The Guide Dogs for the Blind Association), amely csökkent látóképességű vagy teljesen világtalan emberek számára igyekszik mobilitást, szabadságot és függetlenséget biztosítani.

A program támogatását a Toyota GB munkatársai szavazták meg, és maguk is hozzájárultak a finanszírozáshoz: a vállalat nagy-britanniai felsővezetői kerékpárral és gyalog vágtak neki egy 137 kilométeres jótékonysági túrának, menet közben adományokat gyűjtve a szövetség számára. 32 500 fontot (11,9 millió forint) gyűjtöttek össze, amit aztán a Toyota GB megduplázott, így közel 24 millió forintnak megfelelő összeggel támogatták a programot, amely azóta is aktívan pörög: a cég mindmáig több mint 144 ezer font (52,8 millió forint) támogatáshoz segítette hozzá az alapítványt.

Ebből a pénzből négy kiskutyát képeznek ki belőle profi kísérőnek. Egyikük, a most nyolchónapos Banjo már túl van a képzés felén, oktatója szerint remekül halad, bár még túlságosan szeret más kutyusokkal játszani, az avarban kalandozni. Banjo egyébként a Toyota által szervezett közönségszavazáson kapta a nevét, így ha felnő, és munkába áll, ő lesz az első hivatalos Toyota támogatású vakvezető kutya a világon.