Álcázott prototípusokat mutat be a Német Túraautó Bajnokság hétvégi fordulójának betéteseményeként a BMW. Nem akármilyen gépekről van szó, hanem a legsportosabb járgányokért felelős M GmbH két új modellje az X3 M és az X4 M gördül a pályára. Ezzel négy tagúra bővül az M-es X modellek sora, hoszen az X5 és az X6 is létezik M változatban. A sportmodellekből ennél is több van, ott az M2, M3, M4, M5, M6.

A hivatalos megfogalmazás szerint a gyár kihasználja a helyzetet és a sorozatgyártás előtti, nagysebességű tesztet tart a közönség előtt, a kocsik hajtásláncát, futómű-technológiáját és aerodinamikáját itt hangolják be, ami után a járművek megkapják végső beállításukat. Fogadjuk el ezt a marketingesek költői túlzásának.

A többi M modellhez hasonlóan az autók egyedi karosszériával és nagyteljesítményű hajtáslánccal készülnek. A motorháztető alatt dolgozó soros hathengeres, turbós benzinmotort magas fordulatszám-tartományig kalibrálták, amelyhez az új BMW M5 sportlimuzinban bemutatott BMW M xDrive intelligens összkerékhajtást társítják. Az aktív hátsó differenciálművel a kategóriában egyedülálló kanyarsebességet, agilitást ígér a BMW.

Egyelőre hivatalos teljesítmény-adatot nem közölt a gyár, a pletykák szerint 430-450 lóerő körüli teljesítményre lehet számítani.

Minden bizonnyal még idén leleplezi a széria kocsikat a BMW, majd jövő tavasszal megindulhat az X3 M és X4 M modellek forgalmazása.